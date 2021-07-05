В рамках местного проекта партии «Единая Россия» «Герои Покровска» образовательным учреждениям района будут присвоены имена героев, связанных с историей Энгельса.

— У Энгельса богатое историческое наследие. Наша земля воспитала множество героев, чьи имена известны во всем мире. Важно не только знать и чтить историю родного города, но и укреплять связь подрастающего поколения со своей малой Родиной. Изучая историю района через судьбы героев, молодежь учится гражданской ответственности и сохранению преемственности поколений.

Проект «Герои Покровска» уникален еще и тем, что жители сами выбирают, чье имя дать учебному заведению. Все обсуждения проводятся в формате открытого диалога и каждое мнение учитывается, — прокомментировала координатор проекта Наталья Кривенцова.

На данный момент жители проголосовали за следующие имена героев для местных школ:

• СОШ №21 поселок Приволжский — имени Героя Советского Союза Ильи Макаровича Каплунова

• СОШ село Узморье — имени Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина

• СОШ ссело Шумейка — имени Михаила Петровича Дергилева

• СОШ поселок Пробуждение — имени Льва Абрамовича Кассиля

• СОШ №18 — имени Андрея Андреевича Мыльникова

• СОШ №4 — имени Академика Сергея Павловича Королева

• Школа Нового века — имени Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина

В проекте планируют принять участие, по меньшей мере, еще 10 школ Энгельсского района.