В конце месяца, 18-19 сентября, Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдет в формате онлайн, сообщает пресс-служба городской администрации.

Уже послезавтра, 10 сентября, с 12 часов до 17 часов 17 сентября участники смогут зарегистрироваться для участия в мероприятии.

Все победители и призеры будут награждены памятными медалями и грамотами от Министерства спорта РФ.

Участники кросса смогут попробовать себя в пяти дистанциях в зависимости от возраста: один километр для девочек и мальчиков 2011 года рождения и младше, четыре километра – девушки и юноши 2001 года рождения и младше, женщины и мужчины 2000 года рождения и старше, шесть километров – девушки 2001 года рождения и младше, восемь километров – юноши 2001 года рождения и младше, женщины 2000 года рождения и старше, 12 километров – мужчины 2000 года рождения и старше.

Напомним, в связи с запретом массовых мероприятий многие акции проходят в формате онлайн.