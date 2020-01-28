Специалист клинической лаборатории из Новосибирска проверяли на короновирус кровь студентки Саратовской консерватории из Китая. Об этом сообщает региональное управления Роспотребнадзора.

Девушку, гражданка КНР, была госпитализирована в Саратове с подозрением на острую вирусную инфекцию после того, как вернулась с каникул, которые провела у себя на родине в Китае. Ее анализы, в частности, кровь были тщательно проверены. Для этого привлекались специалисты единственной в России лаборатории, где могут проводит исследование на короновирус из Новосибирска. Результаты анализов девушки — отрицательные.

Санврачи регионального Роспотребнадзора просят житель Саратовской области отказаться от поездок в КНР и напоминают о телефоне «горячей линии», по которому можно получить всю информацию о вирусе.

Напомним, эпидемия короновируса началась около двух недель назад в городе-побратиме Саратовв — Ухане. Городская администрация пока не собирается прерывать экономические и культурные связи с китайским побратимом.