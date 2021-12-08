Посетители рестобара «Карабас Баробас» устроили пьяную драку со стрельбой.

В социальных сетях появилось видео инцидента, который произошел вечером 4 декабря в заведении, расположенном в 10-м микрорайоне Балакова. Кстати, в нескольких метрах от места происшествия находится отделение полиции.

Разогретые алкоголем клиенты кафе устроили кровавую потасовку, буквально разгромив дорогое заведение.

Как утверждает местное издание «Суть», дело дошло до выстрелов. К счастью, несмотря на накал страстей, все участники драки остались живы.

Напомним, ранее рестобар «Карабас Баробас» прославился своим недавним участием в съёмках кулинарного шоу «На ножах» известного ресторатора из Москвы Константина Ивлева.

В связи с этим бойню в кафе балаковцы уже нарекли разборкой «На ножaх».

Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу происшествия пока не поступало.

Фото: Rutube