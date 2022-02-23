Сегодня, 23 февраля, из-за аварии на электросетях и отсутствия электроэнергии на водопроводных насосных станциях, ограничена подача холодной воды. Сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Без воды остались жители микрорайонов «4-я Дачная» — «10-я Дачная», поселка Поливановка; абоненты улиц: Московское шоссе (дома №№1, 3, 5, 7, 7а, 9а); Керамическая; Моторная, а также частных домов по улицам: 2-й и 3-й Петровские пр., 2-я Елшанская; пр. Яблочкова, Керамическая, Моторная.

Водоснабжение будет восстановлено после устранения аварийной ситуации на электросетях.