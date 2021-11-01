Продолжаются акции, направленные на поддержку медицинских работников, борющихся с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Сегодня, 1 ноября, сотрудниками гипермаркета «АШАН» была передана ГУЗ «СГКБ №1 им.Ю.Я.Гордеева» партия продуктовых наборов.

«Приятно, что работа медиков ценится обществом и людьми, что врачам говорят «спасибо» в такие непростые времена за бесценный вклад в общее дело. От лица всего коллектива выражают глубокую благодарность за оказываемую поддержку», — отметил главный врач больницы Евгений Ковалев.