Более 2,3 млн рублей задолжали жители Балашовского района кредитной организации, однако выполнить свои обязательства по договору не смогли. В связи с этим, кредитор обратился в суд, который вынес решение о взыскании с супругов солидарно указанной суммы задолженности, а также об обращении взыскания на заложенное имущество — жилой дом с хозяйственными строениями и сооружениями.

О возбуждении соответствующего исполнительного производства стороны были уведомлены надлежащим образом. Так как задолженность в установленный законом для добровольного погашения срок граждане не выплатили, в ходе исполнительных действий судебный пристав наложил арест на указанное недвижимое имущество. В настоящее время подготавливаются соответствующие документы для направления заявки на торги. После реализации имущества на торгах, вырученная сумма будет направлена для погашения долга перед банком.

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