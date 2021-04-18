Вчера, 17 апреля, у реки Иргиз в Балаковском районе вспыхнул крупный пожар.

Полыхала трава и камыш, а местные жители сообщали, что «угольки летят прямо в Красный Яр».

На место событий выезжал глава района Александр Соловьев. Об этом информировал портал probalakovo.ru.

— Пожар в основном вдоль берега, метров 400-500, на той стороне. Со стороны Маянги сейчас собираем фермеров, на всякий случай, чтобы если потребуется, сделать опашку. Ветер сейчас дует вдоль Иргиза, не на Красный Яр. Лесники тоже на месте. Пожарные готовы, если потребуется, подъедут. Я сейчас с жителями. Угрозы Красному Яру сейчас нет, – сообщил чиновник.

На другом берегу позже была развернута помпа для тушения. Только к двум часам ночи глава района сообщил, что основные языки затушили.