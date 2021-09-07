Чёрные клубы дома вечером 7 сентября заметили горожане.

Сильный пожар вспыхнул между Ленинском и Кировским районами Саратова возле пруда Семхоз. Здесь загорелась сухая трава.

Об этом красноречиво говорят фотографии горожан, размещённые в социальных сетях.

Сильное задымление возникло со стороны поселка Солнечный -2.

Пожарные подтвердили, что у Семхоза полыхает трава и камыш. Речь идёт примерно о 200 кв метрах земли, обьятых пожаром, — уточнили в региональном ГУ МЧС. На тушение были отправлены 4 пожарных машины.

Фото: соцсети