Домой Рубрики Новости Саратова Крупный пожар полыхал в Красном Куте РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Крупный пожар полыхал в Красном Куте По Новости Саратова - 07.10.2020 84 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 6 октября, в Красном Куте полыхали надворные постройки на улице Авиагородок. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. На тушение выезжали шесть пожарных и три единицы техники. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Пожар в Каменке тушили 11 человек Открыта продажа проездных на ноябрь в Саратовской области Сельчанин из Перелюбского района получил «условку» за кражу 8 тыс рублей с чужого счета ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Пожар в Каменке тушили 11 человек Новости Саратова - 07.10.2020 0 Вчера, 6 октября, 11 пожарных и две единицы техники выехали тушить надворные постройки в селе Каменка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Площадь возгорания... Открыта продажа проездных на ноябрь в Саратовской области 07.10.2020 Сельчанин из Перелюбского района получил «условку» за кражу 8 тыс рублей... 07.10.2020 Трамваи четырех маршрутов встали в Саратове 07.10.2020 Следователи выясняют почему скончался мужчина в Аркадаке 07.10.2020