Вчера, 6 октября, в Красном Куте полыхали надворные постройки на улице Авиагородок. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

На тушение выезжали шесть пожарных и три единицы техники.

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