Вчера, 6 октября, в Красном Куте полыхали надворные постройки на улице Авиагородок. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

На тушение выезжали шесть пожарных и три единицы техники.