В минувшую субботу, 26 сентября, в 22:23 семеро пожарных и две единицы техники выехали тушить нежилой дом в селе Куриловка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Возгорание на площади 350 квадратных метров ликвидировали.