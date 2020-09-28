Домой Рубрики Новости Саратова Крупный пожар полыхал в селе под Саратовом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Крупный пожар полыхал в селе под Саратовом По Новости Саратова - 28.09.2020 61 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Фото: соцсети В минувшую субботу, 26 сентября, в 22:23 семеро пожарных и две единицы техники выехали тушить нежилой дом в селе Куриловка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Возгорание на площади 350 квадратных метров ликвидировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Тюменец с поддельными документами пытался стать летчиком Банда в Энгельсе заставляла девушек заниматься проституцией и принимать наркотики Лже-газовики выманили у саратовцев 200 тыс рублей ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Тюменец с поддельными документами пытался стать летчиком Новости Саратова - 28.09.2020 0 Ершовская транспортная прокуратура проверила деятельность приемной комиссии Краснокутского летного училища гражданской авиации. Месяцем ранее, в августе, 19-летний житель Тюмени подал в приемную комиссию летного... Банда в Энгельсе заставляла девушек заниматься проституцией и принимать наркотики 28.09.2020 Лже-газовики выманили у саратовцев 200 тыс рублей 28.09.2020 Ленинский район Саратова остался без воды 28.09.2020 В пресс-центре «КП-Саратов» расскажут о проблемах с сердцем 28.09.2020