Сегодня утром, 4 января, в 6:13 98 пожарных и 25 единиц техники выехали тушить пожар в цеху СТО на Московском шоссе 35\1 В в Саратове. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Полыхала металлическая кровля деревянной обрешетки размером 45х30 квадратных метров кирпичного здания переменной этажности.

С места ЧП был объявлен вызов №3, дополнительно привлекли силы и средства. Создано два боевых участка тушения пожара.

К 8:01 пламя на площади 1,35 тысячи квадратных метров было локализовано.

Погибших и пострадавших нет.