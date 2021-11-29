Инспекторская служба Саратовского регоператора АО «Ситиматик» провела в Энгельсе очередную проверку наличия договора на услугу по обращению с ТКО у торговых объектов. На ряду с мелкими предпринимателями выявлен в центре города крупный магазин одежды «ЭконоМаркет» (ИП Талибов Р.А.), который игнорирует требование федерального законодательства и не оплачивает коммунальную услугу по обращению с ТКО.

Коммерческие организации, которые уклоняются от заключения договора с региональным оператором, чаще всего сами вывозят мусор на ближайшую свалку или привлекают к работе мусоровывозящие компании, которые также не несут ответственность за последствия сброса отходов в несанкционированных местах или подбрасывают мусор в контейнеры для населения тем самым переполняя их.

«Представители магазина одежды «ЭконоМаркет» уже получали уведомления о необходимости заключить договор на услугу по обращению с ТКО и оплачивать ее, но хозяин магазина предпочитает продолжить нарушать законодательство. С такими юрлицами мы боремся через суд. Практика понуждения к заключению договора и взыскания долга с пенями и судебными издержками у нас уже обширна», — подчеркнул директор Саратовского регоператора АО «Ситимиатик» Михаил Андреев.

Проверки юридических лиц и предпринимателей на сегодняшний день проходят два раза в неделю. За последний месяц проверено практически 600 объектов в Саратове, Энгельсе, Красноармейске и Аткарске. Во время таких рейдов специалисты инспекционной службы вручают под подпись уведомления о необходимости заключить договор на оказание услуги по обращению с ТКО, проверяют наличие у объекта собственной контейнерной площадки и соответствие фактического объема образованного ТКО заявленному в договоре. По итогам ноябрьских рейдов порядка 30% выявленных юридических лиц подали заявки на заключение договора.

В соответствии с федеральным законодательством только региональный оператор по обращению с ТКО обеспечивает эффективный и экологически безопасный цикл обращения с отходами и гарантируют соблюдение территориальной схемы в процессе транспортирования мусора. Таким образом, незаключение договора на услугу по обращению с ТКО негативно отражается на санитарном и экологическом благополучии Саратовской области.

Напомним, для юридических лиц созданы максимально удобные условия для заключения договора на услугу по обращению с ТКО. На официальной странице Саратовского регоператора АО «Ситиматик» размещены все необходимые для этого документы, обеспечена возможность их направления в цифровом виде. По всем возникающим вопросам можно получить консультацию в контакт-центре по телефону: 8 (8452) 25-64-90.