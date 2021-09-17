В группе «Саратов онлайн» социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение городской жительницы, в котором она пожаловалась на плачевное состояние крыльца у ее подъезда.

На фотографии видно, что ступени крыльца разрушились, автор поста сравнивает их состояние с горкой, что доставляет особенно много проблем зимой.

— Прошу обратить внимание администрацию Кировского района на состояние крыльца дома № 42 по улице 2-й Магнитный проезд. Обслуживающая организация ООО «Тополь». В данном доме проживают люди пожилого возраста, ветераны, семьи с маленькими детьми. Так как ступеньки разрушены, попасть в подъезд сложно, возникают трудности. Зимой ступеньки обледеневают, превращаются в горку. Это создает угрозу травмирования, особенно для пожилых людей. Прошу принять меры, — пишет недовольная гражданка Екатерина Овчинникова.

Управляющая компания, судя по всему не спешит устранять проблему. Комментаторы советуют женщине обратиться в надзорные органы — прокуратуру, или городскую администрацию.