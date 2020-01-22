На улице Огородная, 166/2 (общежитие) обваливается крыша.

В сети появились фото от анонимного пользователя на которых видно, что у здания скоро обрушится крыша.

— В прошлом году упал балкон. В этом наверное ждут, пока крыша упадет на людей, — написал автор публикации.

На кадрах можно заметить, что не только крыша, но и само здание ветхое: кирпичная стена снаружи постепенно «уходит» вниз.

Саратовцы возмущены отношением чиновников к этой проблеме. Вера Понамарёва предложила обратиться во все инстанции: УК, жилищную комиссию, местную администрацию, прокуратуру.