В Саратовской области продолжается основной период ЕГЭ, в нем участвуют свыше 11 тысяч человек.

Уже известны первые высокие результаты — 200 баллов за госэкзамен по химии и столько же за русский язык получила выпускница Медико-биологического лицея города Саратов Ксения Бердинских.

В Саратове безошибочно с ЕГЭ по русскому языку справились сразу 23 выпускника из Медико-биологического лицея, Лицея прикладных наук имени Д.И. Трубецкова, Физико-технического лицея №1, Лицея математики и информатики, гимназий № 1, 5, 87, 4, Лицея № 2, средних школ № 93 имени М.М. Расковой, № 63 и 95 с углубленным изучением отдельных предметов, № 43 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова.

В других городах высший балл получили выпускники из средних школ №9 Аткарска, №7 Балашова, №2 из поселка Сенной, №3 из Пугачева, №8 из Ртищево, поселка Возрождение, села Красный Яр, гимназии №1 имени Героя Советского Союза Тарасова и лицея №1 города Балаково.