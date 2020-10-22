Для молодого малого бизнеса наличие денег на развитие – одна из самых сложных тем. Занимать по родственникам и друзьям постоянно не получится, брать обычные кредиты в банках — огромный риск разориться. Один из моих знакомых на фоне роста расходов и схлопывания рынка совсем уже было решил закрыть свой «маленький свечной заводик». Я поинтересовался – а пытался он получить поддержку от государства, на что получил горькую отповедь в стиле «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», и все это пустые разговоры.

Самому, конечно, надо вкалывать, но отталкивать руку помощи, по меньшей мере, неразумно.

Так и пояснил, и показал в цифрах, благо под рукой оказался буклет Центра предпринимателя «Мой бизнес» и других организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, созданных при поддержке регионального минэкономразвития.

С учетом нынешней эпидемиологической ситуации обратиться сюда можно не только по телефону, но и онлайн. Если речь о деньгах на поддержку или развитие имеет смысл идти именно к ним. А точнее в расположенный там же НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области». Средства в размере до пяти миллионов рублей выдаются под 2,12-4,25 процента годовых на срок до двух лет.

В случае, если у предпринимателя не хватает залогового обеспечения, то «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области», расположенный, кстати, по соседству, решит проблему предоставлением поручительства в пользу заемщика как перед Фондом микрокредитования, так и перед банком.

— Фонд предоставляет поручительство по возврату до половины заемных средств, которые ты решишься привлечь, друг мой. А на фоне всех текущих сложностей, которые принес с собой коронавирус, Гарантийный фонд области снизил в два раза, до 0,5 процента годовых, ставку вознаграждения за предоставляемое поручительство. Тебе предоставлена возможность оплаты вознаграждения поквартально вместо единовременного платежа. Кстати, еще про Фонд микрокредитования – не знаю, где зарегистрировано твое ООО, но если в Петровске или Вольске, то тогда для тебя вообще пониженная ставка по кредиту – 2,12 процента годовых. Есть еще такая тонкость — женщины-предприниматели, имеющие трех и более детей, могут получить микрозаем по ставке три процента годовых. Как оказалось таких совсем немало.

С недавнего времени Фондом микрокредитования реализуется программа предоставления микрозаймов «Оперативный». По условиям этой программы микрозайм в размере до 500 тысяч рублей может быть предоставлен по ставке 4,25 процента годовых на срок до одного года без документов только при наличии бизнес-плана, и без залогового обеспечения предпринимателям, которые обращались в Фонд ранее два и более раз, и не имели по прежним договорам нарушений платежной дисциплины.

— Ты мне еще про самозанятых расскажи, которым до миллиона дают кредит по ставке 4,25 процента годовых. Только это не мой случай. А по кредитам – вот сколько они на своих условиях выдали уже денег? Что скажешь много? — продолжал упаднические настроения «мой» бизнесмен.

Не стал долго рассказывать, просто показал на телефоне таблички, которые приходят мне в одном из телеграм-каналов по данным министерства экономического развития области.

Поручительств Гарантийным фондом предоставлено с начала года уже больше, чем на 545 миллионов рублей, что помогло предпринимателям получить кредитов в банках и микрозаймов в Фонде микрокредитования на общую сумму около 1,5 миллиарда рублей Микрозаймов Фондом микрокредитования к 15 октября выдано уже на сумму 194 миллионов рублей более чем сотне предпринимателей.

— В общем, кто хочет, тот возьмет и без особых сложностей. Только за последнюю неделю перечислили почти девять миллионов рублей, смотри, пока ты думал, что делать, — уточнил я для сомневающегося.

В Саратовской области сейчас возможны в числе мер поддержки и частичное освобождение или отсрочка по уплате налогов и сборов, и налоговый вычет, снижение ставок по налогам и налоговые каникулы, а также многие другие федеральные и региональные преференции, которые затрагивают наиболее пострадавшие отрасли и социально ориентированные некоммерческие организации. Подробнее о них могут рассказать как раз в Центре «Мой бизнес», который работает в рамках инициированного Президентом Владимиром Путиным национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

— И вот что тебя, как наиболее пострадавшего, точно касается, так это то, что 15 октября Президент подписал закон, который позволяет в 2020 году освободить вновь созданные организации малого и среднего предпринимательства от налогов в связи с пандемией коронавируса. Документ можешь почитать на официальном портале правовой информации.

Это относится не только к включенным на основании финансовой отчетности за 2018 год в единый реестр субъектов МСП, но и в связи с регистрацией предпринимательского статуса в период с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020 года, вот так. Это распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года, льготы действуют для отраслей экономики, наиболее пострадавших в пандемию, — не для всех поголовно, но для очень многих это шанс.

Проконсультировать по этому и другим вопросам могут в Центре предпринимателя «Мой бизнес», который расположен по адресу: Саратов, улица Краевая, 85А. Обратиться в организацию также можно по тел.: +7-800-301-43-64, +7-845-224-54-78. График работы «горячей линии»: понедельник — четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00. E-mail: office@saratov-bis.ru, сайт: https://saratov-bis.ru.

Александр Киселев