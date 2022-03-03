В Саратове стартовал Кубок России по подводному спорту. Об этом сообщает телеграм-канал Время Саратовское.

Во Дворце водных видов спорта с 3 по 6 марта пройдет Кубок России по подводному спорту. В соревнованиях примут участие более 230 человек из 24 регионов России. Заплывы будут проходить ежедневно с 11:00 до 14:00.

Уточняется, что вход на мероприятие свободный, но количество мест ограничено. В соответствии с действующими в регионе ограничениями заполняемость трибун может быть только 30 % от их вместимости.