Депутат Саратовской городской думы Дмитрий Кудинов прокомментировал внедрение в трамваях и троллейбусах областного центра терминалов бесконтактной оплаты от Сбербанка:

— Нашему городу очень важна помощь Сбербанка в устройстве системы бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте. Данная инициатива повысит комфорт пользования горожанами трамваями и троллейбусами СГЭТ. Для нас существенно, в первую очередь, чтобы люди не чувствовали себя стесненными, чтобы они могли легко и без проблем перемещаться в разные точки города, свободно оплачивать свой проезд.

Мобильность очень важна, в частности, для молодых людей, у которых есть навыки и возможности обращаться с современными технологиями и продвинутыми гаджетами. Дать им возможность пользовать доступным, работающим в практически круглосуточном режиме, транспортом с минимальными затратами – большое благо.

Также мы смогли разгрузить, в буквальном смысле, сотрудников СГЭТ. Кондукторы переходят в прозрачное, легко контролируемое поле безналичных оплаты и расчетов, где им будет работать гораздо легче. Сейчас работникам облегчили труд более чем на половину, частично отказавшись от оборота наличности и переведя финансовые потоки в электронную плоскость. Надеюсь, что в ближайшее время объем безналичных платежей дойдет и до 90%.

Саратов все плотнее включается в глобальный процесс цифровизации, что на наших глазах помогает сделать комфортнее повседневную жизнь и поездки горожан, — считает депутат.