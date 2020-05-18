Депутат саратовской городской думы Дмитрий Кудинов прокомментировал решение главы Саратова Михаила Исаева о создании органа, отвечающего за озеленение города

— Зеленый фонд в Саратове не обновлялся десятилетиями. Замену и обновление зеленых насаждений начали восполнять только в прошлом году – городской администрацией было приобретено и высажено 700 деревьев. В этом году осенью планируется посадить тысячу саженцев. Но городу нужная новая структура, которая будет вести учет каждого дерева, оценивать его возраст и состояние, принимать решение о сносе или дальнейшем его произрастании, заниматься формированием кроны и другими мерами, позволяющими продлить срок жизни каждого дерева.

Состояние зеленых насаждений в Саратове в большинстве своем неудовлетворительное. Мы должны знать каждое опасное дерево и своевременно принимать меры по предотвращению возможных несчастных случаев. Ко мне постоянно поступают жалобы горожан на аварийные деревья, свисающие сухие ветки, которые угрожают жизни и имуществу. В последнее время участились падения устаревших насаждений. Сильные порывы ветра бывают буквально каждый день, ГУ МЧС предупреждает практически ежедневно о порывах 17-22 метра в секунду. Безусловно, надо проводить ревизию зеленого фонда и подходить к этой проблеме серьезно.

Поэтому решение главы Саратова Михаила Исаева о создании структуры – важное и своевременное. В новый орган войдут специалисты-экологи, профессионалы в области сохранения окружающей среды. Я согласен с главой областного центра в том, что сегодня нам необходимо подойти к формированию зеленых насаждений со всей ответственностью, — говорит Дмитрий Кудинов.