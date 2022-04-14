Председатель Саратовской городской Думы Дмитрий Кудинов (партия «Единая Россия») высказался по поводу присвоения имени Петра Столыпина одной из центральных улиц Саратова.

-Сегодня 160-летний юбилей со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина. Вклад его в историю всей России и саратовской земли огромен. За недолгий срок его губернаторства здесь было начато большое количество позитивных перемен и заложено множество объектов, оказавших решающее влияние на облик нашего города, его инфраструктуру и социальную сферу, на развитие губернии в целом. А впоследствии его реформаторская смелость и искреннее стремление служить Родине преобразили экономическую и политическую жизнь всей страны.

Несомненно, память о личности такого масштаба должна быть увековечена в историческом центре Саратова. Особого внимания заслуживает идея представителей консерватории, которая появилась в нашем городе также благодаря Петру Столыпину, присвоить его имя главной улице – проспекту Кирова, — отметил Кудинов.