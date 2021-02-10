Депутат гордумы Саратова Дмитрий Кудинов отметил важность участия спикера Госдумы Вячеслава Володина в решении проблемы обманутых дольщиков

— Благодаря помощи Вячеслава Володина решаются многие острые вопросы. Проблема обманутых дольщиков, захлестнувшая за несколько лет всю страну, без вмешательства Вячеслава Володина, пожалуй, не имела бы положительного исхода. Люди годами жили надеждой, что все же когда-нибудь переедут в новые квартиры, свои собственные, купленные на накопленные средства или же взятые в кредит.

Только в моем округе таких недостроев было несколько. Горожане неоднократно ко мне обращались из-за бездействия недобросовестных строителей, однако без волевого решения спикера госдумы и принятых на уровне страны и области механизмов нам бы не удалось сдвинуться с мертвой точки.

Сегодня же саратовцы получают компенсации из федерального бюджета и приобретают собственное жилье или же переезжают в наконец-то достроенные за счет средств инвесторов дома. На все это затрачены колоссальное финансирование из федерального бюджета, городская казна только по предварительным оценкам потеряла сотни миллионов рублей из-за предоставления компенсационных земельных участков, которые возможно было реализовать или использовать для развития инфраструктуры.

Поддерживаю решение главы Саратова Михаила Исаева о взыске причиненного ущерба с виновных. Равно как и горожане, муниципалитет пострадал из-за ушлых строителей, — отметил депутат Саратовской городской думы Дмитрий Кудинов.