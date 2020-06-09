Депутат городской думы Саратова Дмитрий Кудинов прокомментировал обращение саратовских общественников в суд по вопросам озеленения города. Его заявление распространяет пресс-служба мэрии.

— В первую очередь, хочу отметить, что активисты использовали свое законное право, как и любое физическое и юридическое лицо. Каждый человек может прибегнуть к помощи системы правосудия, если он не согласен с чьими-либо действиями. Никто не может и не собирается ограничивать реализацию данной возможности, которая предоставлена всем жителям страны действующей правовой системой.

Как мне известно, в настоящее время содержание иска не дошло до городской администрации, вследствие чего невозможно дать четкие ответы по существу изложенных в нем претензий.

Уверен, что когда документы дойдут до мэрии, юристы и специалисты смогут пояснить каждый довод.

При этом, если рассматривать политику муниципалитета по озеленению в целом, то невозможно не заметить положительные сдвиги, которые появились, в том числе, возможно, и благодаря саратовским активистам.

В процессе совместной работы, путем непростого, но результативного взаимодействия городские власти приходят к таким решениям, которые будут служить на благо всего города. Сейчас муниципалитет делает многое для обновления и повышения экологичности наших улиц: формирует новые зеленые зоны, ведет замену упавших и устаревших деревьев, разбивает газоны и цветники на отремонтированных тротуарах.

В настоящее время также создается специализированная структура, которая будет заниматься озеленением и привлекать вузовских специалистов в рамках заключенного соглашения со СГАУ и СГТУ. Сейчас планируется обсудить этот вопрос с депутатами городской думы.

Этот подход позволит нам не допускать таких серьезных ошибок, как, например, падение дерева на площади Кирова. Теперь озеленением города займутся специалисты. Все программы и проекты в сфере благоустройства будут формироваться не на принципах чьих-то личных симпатий и предпочтений, а на основе компетентного экспертного мнения.

Само судебное разбирательство, как мы знаем из ряда известных случаев, может длиться достаточно долго, месяцами или даже годами. Не может же и не будет на этот период муниципалитет прекратить работу, касающуюся повышения качества жизни саратовцев.

Мы понимаем обеспокоенность активистов состоянием зеленых насаждений Саратова. При этом, для повышения качества этой работы члены общественных движений могут воспользоваться приглашением муниципалитета и попробовать себя на этот поприще. Возможно, им следует согласиться на предложение о трудоустройстве, чтобы в дальнейшем обеспечить соблюдение и баланс интересов для всех групп горожан, — заявил Дмитрий Кудинов.