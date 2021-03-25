Депутат Саратовской городской думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Кудинов высказал свое мнение о требовании спикера Государственной думы Вячеслава Володина о пресечении коррупционных схем при распределении земельных участков для застройки

— Вячеслав Викторович совершенно прав, когда обращает внимание на необходимость прекращения коррупционных схем по раздаче земельных участков в Саратове в аренду под разными предлогами. Такие схемы приводят к появлению микрорайонов-«муравейников» без жизненно необходимых их обитателям объектов социальной сферы. В городе уже приняты новые градостроительные нормативы, которые позволят планировать использование земельных участков с учетом нагрузки на инфраструктуру.

Земельные аукционы – это целая программа для деятельности муниципалитета. Чем лучше земельный участок будет подготовлен к застройке, тем выше будет его стоимость и тем больше пользы он принесет городу. Необходимо разработать комплексный готовый продукт для проведения аукциона. Такой подход увеличит привлекательность участков для возможных инвесторов и конкретизирует «правила игры», исключив из цепочки принятия решений возможную коррупционную составляющую.

В основе развития города мы видим комплексное устойчивое развитие территорий, и примеры такого подхода нам продемонстрировали участники прошедшего недавно конкурса на лучшие архитектурно-градостроительные проекты освоения центральной части города. Надеюсь, что вскоре мы увидим готовые проекты с новым видением развития этих территорий.

Всеми этими направлениями муниципалитету придется заниматься в очень сжатые сроки, ведь наш замечательный Саратов должен соответствовать высоким требованиям современного города, он должен не догонять своих соседей по созданию условий для комфортного проживания, а опережать их, — подчеркнул Кудинов.

Напомним, что ранее эту тему уже поднял в своем телеграмм канале «Пара слов» депутат государственной думы Николай Панков. Приведя отрицательный пример распределения земли в Солнечном – 2, где жители новостроек остались без школ, поликлиник и детских садов.

— Получается замкнутый круг. Город или область недополучают доходы, отдавая землю под застройку без аукционов. И у них нет средств на местные программы, чтобы создавать удобную социальную инфраструктуру в новых микрорайонах. Зато посредники и застройщики получают сверхдоходы без всяких обязательств перед людьми, — отметил Николай Панков.