Выделены средства на борьбу с распространением «мышиной» лихорадки. Об этом сегодня, 24 марта, сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

По его словам, из резервного фонда Правительства области выделены средства на обработку территории лесопарка «Кумысная поляна» от грызунов.

— Денежные средства в сумме 2 млн рублей будут использованы на дератизацию в целях борьбы с распространением геморрагической лихорадки с почечным синдромом. На нашей территории есть природный очаг этого опасного для человека заболевания.

— Кумысная поляна — излюбленное место отдыха саратовцев в теплое время года. Ее территория должна быть комфортной и безопасной для жителей, — написал он.