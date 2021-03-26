Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление, согласно которому Кумысная поляна признана природоохранной зоной.

Ранее 64 процента территории лесопарка были хозяйственной зоной, где могла быть производственная и социальная инфраструктура, линейные сооружения и коммуникации.

Теперь природоохранная зона определена на площади в почти 4,1112 тысячи гектаров, что составляет 91 процент от всей площади Кумысной поляны. Под туристско-рекреационную отведено 200,1 га, хозяйственную зону – 20,8 га, зону рекреационного обслуживания – 186,6 га. Для каждой зоны действует определенный порядок использования.

Теперь там будет запрещено строительство и массовые мероприятия, которые увеличивают рекреационную нагрузку на природные комплексы. Допускается обустройство экологических троп, устройство мест стоянок для дневного отдыха, смотровых площадок, научные исследования, прогулки и так далее.