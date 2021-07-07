Сегодня, 7 июля, в Саратове прошел рейд по несанкционированным пляжам.

В нем приняли участие сотрудники управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона, правоохранители, ГИМС и спасатели, представители совета отцов.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, что на некоторых местах где утонули дети, нельзч было сделать пляжи, поскольку там крутой обрыв.

Главный государственный инспектор по маломерным судам в Саратовской области Артем Голубев отметил, что и под мостом это технически невозможно — поскольку есть гидротехнические сооружения.

Граждан штрафуют за купание в неположенных местах только там где есть знаки. Кажлый день составляют минимум 1-2 протокола, общее количество — 48.

Всего делегация осмотрела три точки — в солярии «Затон», пляжах — под мостом «Саратов-Энгельс» и на Увеке.

Отдыхающие на первой из них заявляли, что «купались и будут купаться», тем более, что их дети «этого хотят».

На второй горожане были куда более агрессивны.

Одна из них, Татьяна Жукова, на напоминание о незаконности купания начала декламировать свои политические взгляды. Еще две молодых девушки сначала встретили с агрессией проверяющих. Но после упоминания о том, что их видели прыгающими с опасной трубы, засобирались домой.

Когда делегация прибыла на Увек, правоохранители отчитались им о проделанных профилактических беседах. Был составлен протокол на гражданку Ирину Мусихину. Она объяснила, что загорала, на нее подул песок и тогда гражданка решила ополоснуться. Но признала, что место для купания тут действительно опасное.

По итогу визита Татьяна Загородняя подчеркнула, что принимаемых мер мало. Нужно ставить больше запрещающих знаков и писать конкретно на табличках, сколько человек утонуло. А представители МЧС уточнили, что с начала года утонули 53 человека и шесть детей, из них — 31 и трое несовершеннолетних с начала июня.