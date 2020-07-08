Роспотребнадзор не давал разрешение на открытие пляжа «городские пески» под мостом Саратов-Энгельс, на котором администрация Саратова разрешила купаться 3 июля. Чиновники просят простить их за дезинформацию населения.

Администрацию Саратова обманул водопользователь — частное юридическое лицо «Парк Горького» По информации от него, открыть купальный сезон им мешали претензии ГИМС, которые были устранены. Именно со слов организации «Парк Горького» в пятницу было объявлено о начале купального сезона, в связи с получением юрлицом акта технического освидетельствования от ГИМС. Однако, как стало известно, предприниматель не имеет до сих пор разрешения от Роспотребнадзора.

Чиновники поспешили обрадовать измученных самоизоляцией и жарой горожан, поверив пользователю. Сейчас пресс-служба мэрии приносит саратовцам свои извинения.