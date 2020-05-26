С этой недели пассажиры пригородных поездов, курсирующих в Саратовской области, могут приобрести одноразовые маски как в пути следования (у разъездных билетных кассиров), так и в пригородных кассах. Компания АО «Саратовская ППК» предоставляет данную услугу в целях предотвращения распространения COVID-19 в пригородных поездах.

Во всех саратовских электричках созданы условия для соблюдения безопасной социальной дистанции в 1 метр. Об этом напоминают специальные стикеры, расположенные в каждом вагоне.

Также реализована технология безналичной оплаты в билетных кассах. В поездах осуществляется бесконтактный контроль проездных документов. Вагоны пригородных поездов обрабатываются дезинфицирующими средствами перед отправлением в каждый рейс. Данные меры реализуются в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.