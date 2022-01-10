Восстановить первозданный вид варварски отрезанных при транспортировке крыльев самолета теперь вряд ли получится.

Напомним, сегодня завершается процесс установки подаренного спикером Госдумы Вячеславом Володиным Саратову пассажирского самолета ЯК-42.

Это один из последних в стране лайнеров данного образца, которые выпускал Саратовский авиационный завод.

Однако не все прошло гладко при установке ЯКа.

Часть лайнера — а именно его крылья подверглись непрофессиональному демонтажу и были испорчены, — так заявил саратовский блогер и краевед Денис Жабкин.

— Главный вопрос: почему к процессу не привлекли специалистов. Бывшие работники САЗ, бывшие работники АТБ «Саратовских авиалиний», действующие работники «Сокол ЗАО САЗ», которые бы сделали по уму. Но мы видим варварски отрезанные крылья, которым невозможно придать первозданный вид, — задаётся вопросом Жабкин.

Краевед с самого начала пристально следил за установкой самолета на место его последней стоянки у здания старого аэропорта и освещал это историческое событие.

На фотографиях с места события хорошо видно, как обшивка самолёта на крыльях буквально разорвана теми, кто занимался демонтажом.

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Наблюдения блогера подтвердили и другие очевидцы, которые следили за ходом установки.

— Я сейчас у самолета. Устанавливают крыло. Отдельные элементы крыла уже изуродовали. Их только менять. Кроме того, МЧС (по предварительным данным, именно эта структура занята на данных работах — Ред. ) не знает технологию разборки Надо было сначала снять часть обшивки, рассверлив заклепкти, а потом резать внутреннюю балку. Собирать было бы легче и технологичней. Сейчас не могут установить крыло , т.к. внутрь его к балке не влезть… Привлеките пожалуйста специалистов, пока все не изуродовали, — Александр.

— Вы видели крылья? Изуродованные агрегаты видели? Прикатить самолет — это отлично. Съездите и посмотрите, что стало с крылом. Кто его ремонтировать будет? Спасатели? — задаётся риторическим вопросом другой очевидец.