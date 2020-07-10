Жертвой 22-летней мошенницы из Ростовской области стал 23-летний студент из Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

Она нашла его объявление в интернете и попросила доставить продукты — конфеты, фрукты, две бутылки шампанского. Звонившая дала задание доехать до банкомата чтобы оплатить ей интернет и сделать еще несколько переводов, на семь тысяч рублей. Деньги пообещала отдать при встрече.

Позже выяснилось, что адрес доставки, который назвала женщина, не существует. Тогда молодой человек обратился к правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело, задержана злоумышленница, которую отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается.

Напомним, это не единственный случай подобного мошенничества. Ранее по такой же схеме курьера из Балашова оставили без заказа и 10 тысяч рублей.