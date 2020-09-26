Курьер Эдгар Лейс вернул угнанный автомобиль с помощью приложения Delivery, как сообщают в соцсетях.
Мужчина приехал в ресторан, чтобы забрать заказ, а машину оставил перед входом.
Когда он забрал еду и вернулся обратно, то обнаружил, что кто-то уехал на его авто.
В салоне машины остался телефон с приложением, которое отслеживает перемещения. На место происшествия прибыла полиция, Эдгар с сотрудниками с помощью диспетчера службы стал отслеживать угнанное авто.
Транспорт догнали в 50 километрах от Саратова, по словам угонщика, он взял машину для срочной поездки в другой город.