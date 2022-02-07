В отдел полиции поселка Солнечный обратился 31-летний директор суши-бара, который сообщил, что неизвестный в период времени с ноября по январь похищал деньги со счета кафе с помощью терминала оплаты. Общая сумма ущерба составила 122 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратову.

По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.

Подозреваемым оказался 21-летний курьер суши-бара. При отмене заказа мужчина возвращал деньги не на счет предпринимателя, а на свою личную карту. Ранее не судимый горожанин признался, что деньги потратил на личные нужды, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.