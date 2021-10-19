В результате пожара в Балакове один мужчина погиб и еще один госпитализирован.

Как сообщили в региональном СУ СКР, в ночь на 19 октября 2021 года в однокомнатной квартире на третьем этаже 9-этажогого дома на Саратовском шоссе вспыхнула квартира.

Выяснилось, что здесь проживал 56-летний мужчина.

Напуганные ЧП соседи вызвали пожарных.

Огнеборцы потушили жилище и нашли тело хозяина квартиры, а также еще одого мужчину в бессознательном состоянии.

Выжившего госпитализировали. Личность его устанавливается.

Оказалось, что признаков насильственной смерти на теле погибшего мужчины не найдено, — уточнили в ведомстве. Назначены экспертизы.

По имеющейся информации, пожар начался в жилой комнате с матраса на кровати. Скорее всего, погибший неосторожно обращался с огнем при курении. Проводится расследование.