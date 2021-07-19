Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил лиц для курирования федеральных округов. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

Согласно тексту распоряжения, курировать социально-экономическую политику Приволжского федерального округа будет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он родился в 1968 году в Саратове, однако очень быстро переехал вместе с родителями в Сочи. Дмитрий чернышенко окончил московский технологический государственный университет «Станкин». Как известно, этот же университет окончил Михаил Мишустин. После окончания вуза вице-премьер Чернышенко занимался рекламным бизнесом. С 2005 по 2014 годы саратовчанин работал президентом Организационного комитета олимпийских и паралимпийских игр в Сочи.

До своего назначения вице-премьером в январе прошлого года возглавлял холдинг «Газпром-медиа».