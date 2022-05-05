Курсанты из Саратовской области примут участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «Время Саратовское Z».

В военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие курсанты из Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева.

По итогам первой генеральной репетиции высокую оценку получил женский расчет.

Первая репетиция на Красной площади прошла ночью 28 апреля. Повторная пройдет 7 мая в 10:00.