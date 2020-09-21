Лист железа с крыши дома №24д на улице Некрасова в Саратове теперь не упадет на голову прохожим. Об этом сообщили в ГЖИ региона.

Напомним, вчера, 20 сентября, об этом написали обеспокоенные горожане в соцсетях.

— Дом ввели в эксплуатацию в 2016 году, им управляет ООО «Управляющая компания «Фри Дом». С сегодняшнего утра УК вела другие работы в доме, вместе с тем оперативно устранила опасность падения железного листа с крыши. По предварительным данным, в проблемном месте собственник помещения проводил некие работы без согласования с УК. Компания уже провела с ним разъяснительную работу, — уточнили в ГЖИ.