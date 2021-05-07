Местный координатор партийного проекта «Новая школа», член политсовета Балаковского отделения партии «Единая Россия», директор школы №28 Константин Кузнецов прокомментировал поручение президента РФ Владимира Путина об обновлении парка школьных автобусов.

По его словам, это важный шаг к обеспечению транспортной доступности для учащихся, особенно в селах Балаковского района.

— Благодаря обращению партии «Единая Россия» к президенту Владимиру Путину, который внес инициативу обновления парка школьных автобусов в свое Послание Федеральному собранию РФ, в 2021-2024 году в Балаковском районе запланировано получение четрые новых автобусов. Уже сейчас 11 действующих маршрутов школьных автобусов будут дополнены двумя новыми маршрутами. Необходимость в увеличении количества транспорта для перевозки школьников в нашем районе обусловлена износом прежних транспортных средств, а также ежегодным увеличением количества учащихся школ, заботой об удобстве передвижения и безопасности наших учеников. Так, в селе Маянга Балаковского района обучается 119 детей, кроме того, в школе есть центр дополнительного образования «Точка Роста», куда также подвозят детей из соседнего сельского поселения. Новый комфортабельный автобус большой вместимости будет подспорьем в получении качественного дополнительного образования сельскими детьми, — отметил Константин Кузнецов.