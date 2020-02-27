Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время посещения предуниверсария похвалил строителей школы в Приволжском и раскритиковал строителей школы в микрорайоне «Авиатор».

— В Приволжском строители работают эффективнее, чем в «Авиаторе». Там графики сбились, у всех возникла тревога. Надеемся, что там все теперь будет качественно, — подчеркнул Володин.

По словам спикера, при строительстве предуниверсария были применены несколько новых, нехарактерных для Саратова ранее, технологий. В частности, в актовом зале лицея нет классических кресел.

— Оценим, как заработает школа, а потом возьмут опыт и в других школах задействуют. Тут стоимость квадратного метра без оборудования порядка 41 тысячи рублей, при этом в других школах стоимость выше, — сказал Володин.