Пожароопасная ситуация в Саратове отслеживается с помощью квадрокоптеров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

Как уточнили в ведомстве, всего в распоряжении имеется пять квадрокоптеров. С помощью них пожарные провели авиаразведку на территории областного центра, в частности на Кумысной поляне.

Отметим, оборудование закуплено в рамках нацпрокта «Экология», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, и помогает обнаружить возгорания на ранней стадии.

— За нарушение правил пожарной безопасности штраф для граждан достигает три тысячи, для должностных лиц — до 15 тысяч, а для юридических лиц — до 200 тысяч рублей. В период действия особого противопожарного режима штрафные санкции увеличиваются до четырех тысяч рублей на граждан, на юридических лиц – до 400 тысяч рублей, – напомнили инспекторы.