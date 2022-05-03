Министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин в подробностях рассказал о том, как контролируется пожароопасная обстановка в регионе.

По его словам, пожарную безопасность обеспечивают 18 лесхозов. Они включают в себя 25 групп пожаротушения численностью 257 человек в соответствии с федеральными нормативами. Группы оснащены лесопожарной техникой порядка 190 единиц. Однако при возникновении ЧС предусмотрено привлечение и сторонних организаций в количестве 1,5 тысяч человек, а также более 400 единиц пожарной техники.

— Необходимо отметить, что за последние три года мы участвовали в региональном проекте «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», в рамках которой получен большой объем современной техники. Из федерального бюджета было выделено 266 миллионов, благодаря чему мы значительно усилили материально-техническую базу лесхозов. В числе прочей техники закупили и квадрокоптеры. Все это значительно повлияло на оперативность реагирования и тушения, а также межрайонные взаимодействия, — рассказал министр.

Также он отметил, что дальность полета квадрокоптеров составляет до шести километров. С помощью них можно оперативно выявить нарушителей противопожарного режима при патрулировании.

Например, 26 апреля один из таких рейдов проводился на Кумысной поляне, а другой прошел накануне, 2 мая, в поселках Красный Текстильщик и Рейник. В последнем случае с помощью беспилотника удалось обнаружить открытый огонь. После этого с владельцами садоводческих участков провели разъяснительные беседы.

Кроме этого, летательные аппараты применяются и при пожарах. Они помогают сделать разведку и дать сведения об их направлении. Это позволяет как можно быстрее определить количество необходимых средств тушения.

Напомним, пожароопасный сезон в Саратовской области начался с 15 апреля. Соответствующее постановление об этом подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Он также поделился, что в рамках указанного нацпроекта, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, для сохранения пожарной безопасности в каждом лесничестве приобретены квадрокоптеры и 14 видеокамер с системой «Лесохранитель».

Камеры установлены в наиболее «горимых» районах: 4 камеры — в Лысогорском районе, по 3 камеры — в Красноармейском, Саратовском, Воскресенском и Ртищевском районах области. В текущем году такие камеры появятся еще в четырех районах — в Ртищевском, Екатериновском, Балашовском и Вольском.