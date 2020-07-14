Сегодня, 14 июля, в 7:13 в Балаково поступил сигнал о пожаре, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Утром в трехкомнатной квартире в девятиэтажном доме на улице Степная в Балакове Саратовской области произошло возгорание. Загорелась внутренняя проводка в стиральной машине.

Пожар был быстро ликвидирован, его площадь составила один квадратный метр. На тушение выезжали три единицы техники и 10 человек личного состава.

Напомним, что это возгорание за последнее время на Степной не первое. 12 июля произошел пожар на этой же улице, в результате которого семья осталась без крыши над головой.