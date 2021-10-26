Два раза за один день горела одна и та же квартира в Энгельсе Саратовской области.

Как сообщили очевидцы происшествия, по адресу: улица Полтавская, 50, — в понедельник 25 октября на 5-м этаже вспыхнуло днем жилое помещение.

Вечером, примерно в 21.00 эта же самая квартира загорелась повторно.

По версии очевидцев, во второй раз пожар мог повториться от замыкания проводки, хотя пожарные отключили электроэнергию после дневного происшествия.

Также жильцы дома, где случилось ЧП, предполагают, что огнеборцы могли не дотушить до конца пламя в первый раз.