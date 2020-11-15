Сегодня в Заводском районе Саратова сгорела квартира, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Около 10 часов утра в дежурную часть пожарной охраны поступило сообщение о возгорании квартиры в трехэтажном доме в Кавказском тупике. На место выехало три пожарных расчета, которые выяснили, что горят в жилище вещи на площади 10 квадратных метров.

Из дома было эвакуировано пять человек. Пострадавших среди них нет.

По словам инспектора пожнадзора, причиной пожара стала детская шалость. Мать трехлетнего мальчика ушла в магазин, оставив малыша со слепой бабушкой. В руки ребенка попала забытая кем-то из взрослых зажигалка.