Вчера, 19 августа, в 17:42, в отделение пожарной части поступило заявление о возгорании в однокомнатной квартире в Советском районе Саратовской области, сообщает пресс-служба МЧС.

На втором этаже пятиэтажки на улице Рабочая поселка Степное произошло возгорание площадью один квадратный метр. Сообщается, что родственники хоронили усопшего, при проведении обряда отпевания они зажгли свечи и отправились в магазин. Зажженная свеча упала с телевизора, в результате техника загорелась. Родственники покойника вовремя вернулись в квартиру и сами потушили телевизор до приезда пожарных.