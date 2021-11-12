В одной из квартир Саратова найден труп, сообщает пресс-служба следственного комитета по Саратовской области.

Хозяйка квартиры в доме по улице Соколовогорская пришла в свою квартиру, которую она сдавала посуточно жителю Волгограда и обнаружила в ней труп неизвестного мужчины. Б этой находке она сообщила в полицию.

Оперативники осмотрели тело и место происшествия. Личность погибшего удалось опознать, это оказался 46-летний житель Волжского района Саратова. Труп направлен на судебно-медицинское исследование.

Следствие продолжается.