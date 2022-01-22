Сотрудники вневедомственной охраны задержали 32-летнего жителя Ртищева Саратовской области, подозреваемого в краже бытовой техники. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии в Саратове.

Мужчина снимал в аренду жилье у жительницы Энгельса. Из квартиры, расположенной в доме по улице Менделеева, квартирант тайно похитил бытовую технику на сумму около 50 тысяч рублей и скрылся с места происшествия. Похищенное имущество злоумышленник сдал в ломбард.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в совершении преступления, ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности.

Задержанный передан сотрудникам полиции. Даны признательные показания.