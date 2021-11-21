В ходе проведения мониторинга СМИ следователи выявили публикацию, в которой сообщается о затоплении кипятком квартиры, в которой проживает семья с двумя детьми. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

12 ноября в квартире дома № 5 по улице Менделеева в Энгельсе произошел пожар. Вследствие этого начала протекать отопительная труба и затопило квартиру этажом ниже.

15 ноября представители аварийно-диспетчерской службы составили акт о затоплении, но ничего не устранили. 16 ноября окончательно прорвало батарею, и квартиру залило кипятком. Хозяева квартиры были вынуждены сорвать обои, поднять полы и вынести мебель.

Сейчас потоп продолжается. Семье с двумя маленькими детьми пришлось съехать из собственной квартиры по причине ее непригодности для проживания.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.