ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» для удобства абонентов планирует размещать информационные материалы в официальной группе Вконтакте.

В качестве основного контента группы будет публиковаться информация о деятельности компании, отключениях, также абоненты могут задать в сообществе интересующие их вопросы.

—Создание аккаунтов в социальных сетях значительно упрощает поиск необходимой информации для потребителей. Абонентам необязательно заходить именно на сайт предприятия, чтобы узнать, где или почему снижены параметры холодного водоснабжения. Теперь достаточно подписаться на официальную группу в Вконтакте и ежедневно получать всю необходимую информацию. Мы призываем всех жителей Саратова подписываться на нашу страницу в Вконтакте, чтобы быть в курсе всех актуальных новостей, — отмечает руководитель центра по работе с абонентами Наталия Дёрина.