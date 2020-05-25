Специалисты ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» в постоянном режиме проводят работу по инвентаризации водосетей частного сектора с целью проверки законности подключения домовладения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. В этом году компанией планируется усилить меры по борьбе с «самовольщиками», для этого будут использоваться различные современные технологии, в том числе, дроны (квадрокоптеры) для обследования территорий на предмет наличия бань, теплиц, бассейнов и иных построек, неучтенных в расчете потребления воды при выдаче технических условий подключения к городским коммуникациям. Это позволит выявлять абонентов, которые незаконно присоединили к централизованной системе водоснабжения дополнительные постройки, то есть с осуществлением самовольной врезки.

В мае 2020 года ООО «КВС» направило абонентам частного сектора 17 тыс. опросных бланков, в которых необходимо указать наличие дополнительных строений, площадь земельного участка, а также вид использования водоснабжения (централизованное или нецентрализованное). Собранные данные позволят скорректировать выставление счетов за водопотребление и водоотведение.

Напоминаем, что незаконные подключения приводят к бесконтрольному использованию питьевой воды, нарушению гидравлического режима работы сетей, а также могут ухудшить качество водоснабжения добросовестных потребителей услуг.

Согласно действующему законодательству («Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденные Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г.) самовольные врезки в централизованные системы водоснабжения и водоотведения подлежат отключению. Кроме того, нарушителю выставляется плата за потребленные ресурсы за 3 месяца, предшествующих месяцу выявления, по пропускной способности трубы. Например, для водопровода d25 мм плата за самовольное пользование водой составит более 100 тыс. руб.

Возобновление подачи ресурса на объект будет возможно только после оформления подключения в установленном законом порядке. При этом оформлению подлежат коммуникации, проложенные в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Получить консультацию по оформлению водопровода можно в Контакт-центре предприятия по телефону: 32-00-00.